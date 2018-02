Hjælp – min opsparing i aktier styrtbløder!

Bølgegangen er høj på aktiemarkederne i disse dage. Siden sidste fredag har kurserne taget nogle ordentlige rutsjeture, og der har været godt gang i både dommedagsprofetier og beroligende udsagn om, at det hele bare er en lille krusning på overfladen.

Svaret på det store spørgsmål kommer ikke her – det kan ingen vist give. Men vi kan tale om, hvordan man skal reagere som investor eller som almindelig lønmodtager med en pensionsordning, når lamperne pludselig blinker rødt.

Vi taler om et tab på størrelse med en god rejse for fire personer eller udbetalingen på en større bil på bare en uge.

Sådan ser min egen pensionsopsparing ud i disse dage. Nysgerrighed driver mig flere gang dagligt ind på den app, hvor der lige nu står et kæmpestort minus for februar. Vi taler om et tab på størrelse med en god rejse for fire personer eller udbetalingen på en større bil på bare en uge.

Det er nervepirrende at se på. Men skal man som pensionsopsparer gøre noget eller bare glæde sig over, at 2017 gav et overskud svarende til en hel bil i miniklassen og så lade tingene gå sin gang?

En virkelig interessant udmelding kom i denne uge fra topchefen for et af landets største pensionsselskaber. Steen Michael Erichsen fra Nordea Liv & Pension sagde til Berlingske Business, at med den nuværende risiko for kursfald, så er det måske på tide for kunderne at skrue lidt ned for risikoen.

I gamle dage sparede mange op i de såkaldte garantiprodukter. Hvert år blev opsparingen forrentet med for eksempel fire procent, uanset hvordan virkeligheden så ud på børserne. De gode og de dårlige år blev udjævnet via pensionsselskabets reserver. Men over et helt arbejdsliv vil opsparingen alt andet lige vokse mere, hvis man tager både tab og gevinst selv. Derfor – og fordi pensionsselskaberne ville af med håndjernene fra rentegarantien i en verden med lave renter på obligationer – går tendensen mod, at kunderne selv tager risikoen. I større eller mindre grad.

Hvis man har sin pensionsopsparing placeret i et såkaldt markedsrenteprodukt, kan man altså komme ud for, at opsparingen i dårlige tider for aktiemarkederne falder. Og her kommer det springende punkt.

Nordea Liv-chefen giver udtryk for, at man skal overveje at gå fra for eksempel meget høj risiko til mellemhøj risiko. Det vil i praksis sige, at pensionsselskabet kan flytte noget af opsparingen fra aktier til obligationer, skifte nogle af aktierne ud, så brancher med større modstandskraft over for nedtur fylder mere, og den slags.

Afkastet over mange år viser bare, at man tjener langt flere penge til alderdommen ved at løbe risikoen. Det er hele ideen med en markedsrenteopsparing, hvor professionelle aktiehandlere forvalter vores penge. Ingen kan forudsige nøjagtigt, hvornår markederne når en top eller en bund, men over et helt arbejdsliv vil det sandsynligvis betale sig at tage chancen med aktierne.

Det er absolut fornuftigt, at man har en holdning til sin egen opsparing. At man gør sig klart, hvor stor en risiko man vil løbe. Man skal ikke blive ramt af panik, når tallene i app’en på telefonen igen blinker rødt. Det kan derfor faktisk være fornuftigt at følge rådet og skifte risikoprofil, hvis det giver en bedre nattesøvn.

Så foreløbig sover jeg nogenlunde roligt. Den seneste uge er jeg godt nok vågnet meget tidligt og har straks tjekket saldoen på opsparingen. Og har så ikke kunnet falde i søvn igen.